Глава Россельхознадзора Данкверт: РФ сохраняет запрет на импорт японской рыбы

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Рыба, добытая недалеко от места сброса слаборадиоактивной воды с японской АЭС "Фукусима-1", безопасна. Однако Россия сохраняет запрет на импорт рыбы из Японии, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в кулуарах Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Мы следим. Следим в основном по рыбе. В рыбе пока не нашли ничего", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что товарооборот РФ и Японии в июле 2024 года снизился на 32,47% по сравнению с таким же периодом прошлого года – до 70,7 миллиарда иен. По данным японского Минфина, страна в июле сократила объемы импорта сжиженного природного газа из России на 63,9%, угля – на 80,2%. Кроме того, Япония не импортировала нефть из России в течение месяца.

Одновременно с этим был увеличен импорт рыбы и рыбной продукции из России на 18,8%, а поставки российских зерновых упали на 12,3%. Более того, Япония сократила поставки легковых автомобилей в РФ на 34,3%.