Росрыболовство отвергло претензии стран Балтии

Фото: телеграм-канал "Росрыболовство"

Балтийским странам следует сначала посмотреть на себя, прежде чем обвинять Россию. Такими словами глава Росрыболовства Илья Шестаков в ходе ВЭФ прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес РФ о незаконном промысле рыбы.

"Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся", – цитирует Шестакова РИА Новости.

Балтийские страны обвинили Россию, чтобы получить конкурентное преимущество и оставить Европу без российской рыбы, рассказывал ранее президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, Евросоюз опасается, что эти якобы действия с российской стороны могут привести к дефициту и увеличению стоимости продукции в европейских странах. Он уточнил, что рыболовство в РФ строго регулируется, а сам промысел соответствует принципам устойчивого развития.

Также весной Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве. Причина – недружественные шаги Лондона в сфере торговли с Россией. Например, РФ исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввели 35% тариф на ввоз определенных товаров.