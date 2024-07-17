Глава ВАРПЭ Зверев: страны Балтии обвинили РФ в планах оставить Европу без рыбы

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Страны Балтии обвинили РФ в незаконном промысле рыбы, чтобы получить конкурентное преимущество и оставить Европу без российской рыбы, заявил в беседе с РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

ЕС опасается, что эти якобы действия России могут привести дефициту и увеличению цен в Европе, уточнил Зверев.

На прошлой неделе издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие страны соблюдают. В связи с этим государства выпустили совместное заявление с призывом к совету и комиссии Европейского союза принять меры.

Однако глава ВАРПЭ считает данные обвинения голословными. По его словам, рыболовство в России строго регулируется, а сам промысел осуществляется в соответствии с принципами устойчивого развития.

По мнению Зверева такие заявления выпускаются только с одной целью – вытеснить РФ из мирового рыбного хозяйства.

"Европейские переработчики уже столкнулись с проблемами при поиске сырья и росте цен после ограничений, введенных на треску и минтай из России. Это показывает хрупкость баланса спроса и предложения на рынках ЕС, что самым негативным образом влияет на доступность рыбы для населения", – заключил Зверев.

В марте Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Причиной стали недружественные шаги Лондона в сфере торговли с РФ. В частности, Россию исключили из режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также ввели 35% тариф на ввоз некоторых товаров.

Позже Норвегия ужесточила режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсе, Ботсфьорд и Киркенес. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ не оставит без ответа такой шаг. Она напомнила ответственным по этим решениям, что сохранение рыбных запасов, которые представляют интерес и для Норвегии, возможно только с Россией.