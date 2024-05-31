РБК: Нидерланды не пустили рыбное судно из России под предлогом шпионажа

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Нидерланды отказались пускать российский корабль в свой порт из-за подозрений в шпионаже. Об этом со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) сообщает РБК.

Инцидент произошел 16 мая. В нидерландский порт Эмсхавен не пропустили российское рыболовное судно, которое принадлежит компании "Арктик Шиппинг". Отмечается, что компания входит в крупный рыбопромышленный холдинг "Норебо", а капитан судна имел все необходимые документы, которые соответствовали требованиям Евросоюза.

Рыбакам предложили использовать другие пути доставки, однако они не смогли выгрузить рыбу и в других портах Нидерландов и Германии.

Президент АСРФ Алексей Осинцев заявил, что предлогом для отказа о заходе в порты ЕС стала информация в голландских СМИ о том, что согласно обновленной в 2022 году Морской доктрине России, рыболовные и транспортные суда РФ якобы напрямую управляются российскими властями и должны быть готовы выполнять некие "специальные операции".

Ранее сообщалось о задержании и заключении под стражу 64-летнего жителя Харлоу в Великобритании. Его обвинили в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией.

До этого в Байройте в ФРГ задержали двух немцев русского происхождения по подозрению в шпионаже в пользу РФ и в подготовке диверсий в Германии. Уточняется, что их якобы завербовали спецслужбы РФ еще в прошлом году для подрыва маршрутов по поставке оружия Украине.

