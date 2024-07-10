Сенаторы США попросили запретить экомаркировку для российской рыбы

Фото: Московские сезоны

Сенаторы США обратились в Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) с просьбой запретить использование международного экологического сертификата рыболовства для всей рыбы и морепродуктов, которые были выловлены в России, сообщает РБК.

Письмо с соответствующим требованием направили гендиректору MSC Руперту Хоусу сенаторы-республиканцы Дэн Салливан (от штата Аляска) и Сьюзан Коллинз (от штата Мэн) в апреле 2024 года. Об этом уже осведомлены представители российской Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

Сенаторы напомнили, что в декабре 2023 года Штаты приняли решение о расширении санкций в отношении российской рыбы. Эти ограничения не позволяют переработанной в Китае и прочих третьих странах российской продукции беспрепятственно попадать на американский рынок. Уже в ноябре того же года Европейский совет утвердил решение об исключении произведенной в России рыбной продукции из системы автономных тарифных квот Евросоюза. Таким образом добытая в РФ рыба была лишена преимущества беспошлинной торговли в странах ЕС до 2026 года.

В ответ на это Морской попечительский совет решил сохранить действовавшие сертификаты для российских рыбаков. Вместе с тем организация в срочном порядке выдала крупным компаниям из России разрешение на завершение процедуры получения новых сертификатов.

В письме уточняется, что наличие сертификации MCS ведет к росту стоимости российской продукции и повышает уровень доверия к ней. По словам сенаторов, такие решения совета привели к поступлению большого количества российских морепродуктов на мировые рынки. Американские политики подчеркнули, что все средства от продажи этой продукции поступают в российскую экономику.

В письме Салливан и Коллинз также заявили о "тесных и давних связях между российской рыбной отраслью и Кремлем". По словам сенаторов, после начала спецоперации российские власти предприняли "дополнительные шаги по монетизации российских морепродуктов", прибегнув к увеличению производства и экспорта, а также введению новых экспортных пошлин на рыбную продукцию. Сенаторы подтвердили свое заявление оценкой, в соответствии с которой более 80% экспортируемых Россией объемов рыбы и морепродуктов перед поставкой в другие станы проходят переработку в Китае.

Кроме того, американские политики подчеркнули, что экомаркировка MSC на морепродуктах из России скрывает их происхождение от покупателей и влечет за собой "ложную эквивалентность между российскими и американскими морепродуктами из северной части Тихого океана".

Стандарт Морского попечительского совета представляет собой наиболее известную и авторитетную сертификационную программу в области рыболовства, рассказал в ходе беседы с агентством президент АДМ Алексей Буглак. Он отметил, что в настоящее время сертификат MSC имеет основная доля вылова минтая в России.

При этом экосертификат приобретает значение обязательного элемента доступа рыбопродукции на развитые рынки, прежде всего в Евросоюз, пояснил президент Всероссийской организации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, негосударственные системы экологической сертификации получили роль "серьезного инструмента управления мировым рыбным рынком".

Он уточнил, что различные системы экологической сертификации контролируют более 20% мирового вылова рыбы. При этом покупатели, переработчики и дистрибьюторы во многих странах отказываются от покупки той продукции, которая не имеет данной сертификации.

Зверев также напомнил, что с момента начала своего существования системы экологической сертификации обозначали себя как негосударственные системы, которые не имеют отношения к политике. Их основные задачи были связаны исключительно с экоповесткой и вопросами сохранности водных биологических ресурсов. Так они получили репутацию "не поддающихся политическому давлению и коммерческому лоббизму организаций", отметил президент ВАРПЭ.

"Давление на MCS как наиболее авторитетную систему сертификации со стороны США еще раз подтверждает значимость экосертификации для продаж. Мотивация американских сенаторов проста как штыковая лопата. Они хотят превратить европейские рынки рыбопродукции – как и многие другие – в "заповедник прибыли" для американских рыбопромышленников, искусственно вытолкав российских конкурентов", – заявил Зверев.

Он также отметил, что Штаты не впервые предприняли такую попытку. Ранее сами системы экологической сертификации применялись в качестве инструмента для ограничения доступа российских производителей на международные рынки. Однако к настоящему моменту компании России научились пользоваться этим, подчеркнул Зверев.

В свою очередь, Буглак напомнил, что до 2013 года, когда российский промысел минтая в Охотском море не успел получить сертификацию, американские производители занимали около 30% европейского рынка филе данной рыбы. При этом на долю России в тот период приходилось не более 10% рынка. Однако после получения сертификата российские производители нарастили вылов и производство этой продукции. По итогам 2022 года доля России на европейском рынке филе минтая увеличилась до 29%, в то время как доля США снизилась до 21%.

Ранее американские СМИ сообщили, что Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, которые Россия якобы использует для обхода западных ограничений. Причиной для этого служат опасения американских властей о том, что это может привести к росту цен на нефть и нанести вред предвыборной кампании действующего лидера США Джо Байдена.

