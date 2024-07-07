NYT: США боятся вводить санкции против танкеров, которые якобы использует РФ

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Белый дом не хочет вводить санкции против нефтяных танкеров, которые якобы использует РФ для обхода западных ограничений, из опасений, что это вызовет рост цен на нефть и повредит предвыборной кампании лидера Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, в американском казначействе предложили ввести новые ограничения в отношении нефтяных танкеров России, но в администрации президента по этому вопросу решений пока не приняли.

В свою очередь, казначейство предоставило аналитические данные, согласно которым риски влияния на нефтяной рынок этих мер минимальны. Задержки в принятии решения "ставят в тупик" официальных лиц, которые не получают ответ от главы Национального экономического совета США Лаэль Брейнард. Сейчас санкции против российского "теневого флота" находятся на стадии рассмотрения и не могут быть приняты в ближайшее время, уточнили в газете.

В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что РФ представит адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию. Он подчеркнул, что страны, составляющие мировое большинство, не присоединились к антироссийским санкциям, а, наоборот, демонстрируют свою готовность укреплять сотрудничество с Москвой.