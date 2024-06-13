Посол Антонов: РФ ответит на навязываемую США конфронтацию

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Россия представит адекватный и решительный ответ на навязываемую США конфронтацию. С таким заявлением выступил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Таким образом дипломат прокомментировал введение очередных санкций США против РФ. В этот раз ограничительные меры затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке.

"Администрация США поздравила российский народ с объявлением очередного пакета санкций. Мы навязываться в партнеры не собираемся. Россия открыта к честному и равноправному диалогу, если и когда американцы для этого созреют", – приводит слова дипломата РИА Новости.

По его словам, власти США все еще верят, что могут решать глобальные проблемы в одиночку. Однако в это же время растут такие угрозы, как терроризм, пандемии, киберпреступность и прочее.

Антонов подчеркнул, что страны, составляющие мировое большинство, не присоединились к антироссийским санкциям, а, наоборот, демонстрируют свою готовность укреплять сотрудничество с Москвой.

"У нас большое число единомышленников, стремящихся проводить независимую политику, отвечающую национальным интересам", – добавил он.

В данном контексте общей задачей становится формирование более демократичного и справедливого мироустройства, в котором не будет места гегемонии, отметил посол.

Дипломат также сообщил, что Россия развивается как миролюбивая страна и никому не угрожает, а попытки враждебно настроенных стран изолировать ее на международной арене потерпели провал.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз предложил ввести санкции против российской судоходной компании "Совкомфлот", которая занимается перевозками нефти.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия на фоне западных санкций сохраняет за собой роль одного из ключевых участников мировой торговли. Глава государства подчеркнул, что РФ активно работает над развитием логистики и географии сотрудничества.