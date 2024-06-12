Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене санкций

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Суд Евросоюза общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая требовала исключить ее из санкционного списка.

Теперь корпорация, по информации РИА Новости со ссылкой на решение суда, должна возместить расходы, которые понес Совет ЕС на судебный процесс.

Слушания по иску состоялись еще в январе 2024 года. В материалах сказано, что госкорпорация указывала на ошибки в оценивании фактов, которые были допущены при вынесении вердикта о внесении в санкционный список, а также на некоторые другие факторы.

Ранее СМИ сообщили, что Фридман потребовал от властей Люксембурга 15,8 миллиарда долларов в качестве компенсации за замороженные активы. Сумма является примерной, так как из-за санкций бизнесмен не может воспользоваться услугами европейских оценщиков.

Однако представитель правительства Люксембурга заявил, что намерен соблюдать санкции ЕС, которые были введены в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана. Таким образом, европейские власти отказались выполнять требование Фридмана по возвращению его замороженных в Люксембурге активов.

Санкции против Фридмана были введены в марте 2022 года, после начала специальной военной операции, в результате чего банковские счета бизнесмена были заблокированы, а недвижимость – подпала под ограничения.

10 апреля 2024 года суд ЕС вынес решение о снятии санкций с Фридмана, удовлетворив тем самым их иски. Кроме того, совет ЕС должен оплатить судебные издержки сторон.

