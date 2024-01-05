Холдинг Фридмана подал к Украине иск на 1 млрд долларов за национализацию активов

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Люксембургский ABH Holdings, который владеет "Альфа-банком", решил взыскать с Украины 1 миллиард долларов за национализацию Sense Bank (бывший "Альфа-банк Украина"). Об этом сообщается на сайте холдинга, миноритарными акционерами которого являются российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен.

Соответствующий иск был подан в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

"ABH Holdings требует полной компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank украинскими властями путем принудительной национализации", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточнили, что правовым основанием для иска является договор между Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом и властями Украины о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Ранее российский бизнесмен и бывший совладелец "Альфа-Групп" Петр Авен назвал многомиллиардные инвестиции в западные страны ошибкой. Аналогичное мнение также выразил в том числе миллиардер Михаил Фридман. По его словам, вложение средств в Англию обернулось ошибкой.

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