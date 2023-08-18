На Украине возбудили дело против бизнесмена Михаила Фридмана

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Украинская прокуратура возбудила уголовное дело против бывшего совладельца Сенс-Банка, который ранее работал под брендом Альфа-Банк Украина, Михаила Фридмана, сообщает ТАСС.

По версии следствия, подозреваемый вывел активы кредитной организации под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, ранее принадлежавших материнскому банку в России.

Прокуратура имя подозреваемого не называет, однако украинские СМИ пишут, что речь идет о Фридмане. В МВД Украины отметили, что по этому делу проходят девять человек.

В СБУ 24 июля объявили о расследовании дела о попытке российских бизнесменов, которые ранее владели одним из банков в стране, обойти национальные и западные экономические ограничения.

В августе США внесли в санкционный список миллиардера, совладельца "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и председателя совета директоров Альфа-Банка Петра Авена.

В марте 2022 года Великобритания ввела санкции в отношении Альфа-Банка. В апреле того же года в отношении Альфа-Банка власти Соединенных Штатов приняли решение ввести полные блокирующие санкции. Таким образом США усилили финансовый удар по России.

В феврале 2023 года Евросоюз ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций, куда вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка.



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