ЕС внес в санкционный пакет "Тинькофф", Росбанк и Альфа-Банк

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Евросоюз ввел в действие десятый пакет антироссийских санкций. В него вошли в том числе ограничения в отношении банка "Тинькофф", Росбанка и Альфа-Банка, следует из Официального журнала ЕС.

Как говорится в соответствующем документе, данные финансовые организации якобы осуществляют деятельность, обеспечивающую доходы российского правительства.

Кроме того, под санкции подпали медиагруппа "Россия сегодня", куда входит РИА Новости, агентство "Прайм", Sputnik и другие СМИ. Также ограничения затронули несколько журналистов, в числе которых главред телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов, главред агентства Regnum Марина Ахмедова и военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

В общей сложности санкции затронули больше 80 физических лиц. В черный список также вошли хирург Леонид Рошаль, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, глава Россотрудничества Евгений Примаков и другие.

Накануне санкции в отношении России расширили США. Так, Минторг страны ввел экспортные ограничения в отношении 76 предприятий из РФ. Также под санкции американского Минфина подпали 11 российских банков. Также ограничительные меры затронули чиновников, в том числе вице-премьера Татьяну Голикову, министров и глав регионов.



Страны ЕС согласовали десятый пакет санкций против России

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