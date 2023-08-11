Лукашенко высказался против разрыва отношений с Западом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против разрыва отношений с Западом, сообщает агентство БелТА.

"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока – Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя", – сказал глава белорусского государства.

Лукашенко заявил, что готов к нормализации отношений, но с учетом белорусских интересов.

Ранее Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив в него 38 физических и три юридических лица. Согласно заявлению, санкции расширили из-за ситуации в стране, а также по причине участия Белоруссии в спецоперации на Украине.

В свою очередь, в белорусском министерстве иностранных дел отметили, что Минск рассматривает решение ЕС ввести новые санкции против Белоруссии как продолжение недружественной политики и оставляет за собой право принять ответные меры.

Новые ограничения в МИД назвали очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.



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