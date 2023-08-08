Великобритания расширила санкционный список против РФ

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Великобритания добавила 19 новых позиций в антироссийский санкционный список. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

В санкционный список включили российскую компанию по разработке электроники "СМТ-АйЛогик", зарегистрированную в Санкт-Петербурге компанию Stout и поставщика высокотехнологичных электронных компонентов "ТестКомплект".

Кроме того, Лондон расширил на шесть позиций санкционный список против Белоруссии. В числе белорусских компаний, против которых ввели ограничения, оказались Белорусское оптико-механическое объединение, Гомельский радиозавод, производитель оптических прицелов "Кидма тек", компания "Оршанский авиаремонтный завод", проектно-конструкторское предприятие оптико-электронной промышленности "Пеленг", а также компания "2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", ремонтирующая вооружение и технику ПВО.

Рестрикции предполагают, что активы белорусских компаний в Великобритании будут заморожены.

Между тем Великобритания также ввела санкции в отношении иранских юридических и физических лиц. Под санкции подпали компания Paravar Pars и подразделения Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), занимающихся опытно-конструкторскими разработками и аэрокосмическими технологиями. Причиной стала якобы поддержка России в сфере обороны.

В британский санкционный список среди прочих попали поставщик беспилотников из Дубая Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading и турецкие компании – поставщики компонентов и технологий для оборонного сектора Azu International и Turkik Union Digital Teknoloji Donosum Ofisi.

Великобритания уже расширяла санкционный список против РФ 31 июля. Тогда в списки добавили 6 физических лиц в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Под санкции подпали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.

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