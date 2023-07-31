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Великобритания расширила санкции против РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ британского правительства.

Отмечается, что в списки были добавлены 6 физических лиц в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Под санкции подпали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.

Кара-Мурза был приговорен к 25 годам лишения свободы по статье о госизмене и ряде других преступлений 17 апреля. По данным ФСБ, публицист мог сотрудничать с одной из стран НАТО.

После этого британская сторона ввела санкции против пятерых россиян. Под ограничения подпали судья Елена Ленская, следователи Денис Колесников и Андрей Задачин, сотрудники ФСБ РФ Константин Кудрявцев и Александр Самофал.