Великобритания ввела санкции против пятерых россиян из-за приговора Кара-Мурзе

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Великобритания ввела санкции против пятерых россиян из-за приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

По данным министерства, под санкции подпала судья Елена Ленская. Она устанавливала Кара-Мурзе меру наказания после его задержания весной 2022 года.

В настоящее время запрещено въезжать на территорию Соединенного Королевства следователям по делу публициста Денису Колесникову и Андрею Задачину. В случае наличия их счетов в британских банках они будут арестованы.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало дело против Кара-Мурзы "политически мотивированным". Кроме того, оно характеризуется как часть госкампании, якобы направленной против доступа россиян к "правдивой информации о конфликте на Украине и чтобы запугать тех, кто выступает с его критикой".

МИД также ввел санкции против сотрудников ФСБ РФ Константина Кудрявцева и Александра Самофала. По данным ведомства, они якобы следили за публицистом и могли быть причастны к тому, что британский МИД называет попытками его отравления в 2015 и 2017 годах. В министерстве утверждают, что российские силовики имеют причастность к нарушению права публициста "на защиту от пыток, жестокого, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения".

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене, распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации и руководстве нежелательной организацией. Защита намерена обжаловать приговор.

После оглашения приговора диппредставители Соединенных Штатов и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт у здания суда обратились с призывом освободить Кара-Мурзу. Посол Канады Элисон Ле Клэр, в свою очередь, назвала вердикт попыткой заглушить голос несогласных. Кроме того, британский МИД пригрозил России новыми санкциями и потребовал предоставить консульский доступ к осужденному.

