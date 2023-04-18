МИД РФ заявил послу Британии протест из-за высказывания на суде над Кара-Мурзой

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МИД РФ вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт и заявил ей протест в связи с выступлением у здания Мосгордсуда, где накануне был вынесен приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). Об этом в эфире телеканала Россия 24 сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

"Ей был заявлен решительный протест в связи с тем, что <...> вчерашняя утренняя демонстрация, организованная британцами, американцами и канадцами, <...> рассматривается как грубое вмешательство в наши дела", – сказал дипломат.

Ранее по аналогичной причине в российский МИД были вызваны послы США и Канады Линн Трейси и Элисон Ле Клэр. Их действия были охарактеризованы как "не соответствующие дипломатическому статусу".

Накануне Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене, распространении фейков о ВС РФ и руководстве нежелательной организацией. Защита намерена обжаловать приговор.

После оглашения приговора послы США и Великобритании у здания суда обратились с призывом освободить Кара-Мурзу. Посол Канады в свою очередь назвала вердикт попыткой заглушить голос несогласных. Кроме того, британский МИД пригрозил России новыми санкциями и потребовал предоставить консульский доступ к осужденному.

