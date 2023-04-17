Великобритания потребовала предоставить консульский доступ к Кара-Мурзе

Фото: пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МИД Великобритании потребовал предоставить консульский доступ к осужденному публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом) и пригрозил России санкциями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Андрея Келина.

Келин отметил, что по итогам посещения МИД Британии, ведомство призвало РФ к соблюдению международных обязательств и фундаментальных прав человека, включая свободу выражения и права на честный суд.

"Нас призвали соблюдать международные обязательства, включая право Владимира Кара-Мурзы на должное медицинское обслуживание. Хотя они знают, что его недавно посетили доктора, британцы попросили консульский доступ с тем, чтобы осмотреть его с точки зрения здоровья", – сообщил дипломат.

Он добавил, что решение должен принять российский суд, для которого британское гражданство Кара-Мурзы не имеет никакого значения.

Также Келин назвал реакцию британского МИД и других западных дипломатов на приговор публицисту грубым вмешательством во внутренние дела России.

"Что касается демаршей, которые сегодня утром были проведены в Москве под предводительством британской дипмиссии, а также демарша по линии МИД Великобритании, то мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутренние дела России, в принятое судом решение, а также как попытку повлиять на юридический процесс", – сказал он.

После того, как Кара-Мурзе огласили приговор, послы США и Великобритании Линн Трейси и Дебора Броннерт призвали освободить его. Посол Канады Элисон Лэкер назвала приговор попыткой заглушить голос несогласных.

Ранее Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене за публичную критику российских властей за рубежом. Мосгорсуд приговорил его к 25 годам колонии строгого режима.



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