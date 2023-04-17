Посол США в РФ посетила задержанного журналиста Эвана Гершковича

Фото: ТАСС/The Wall Street Journal via AP

Посол Соединенных Штатов Линн Трейси посетила задержанного в России журналиста Wall Street Jornal Эвана Гершковича. Об этом сообщает посольство США в Twitter.

"Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО Лефортово. Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад", – отмечается в сообщении слова посла.

По словам Трейси, задержанный чувствует себя хорошо. Кроме того, Гершкович держится стойко. Трейси вновь призвала немедленно освободить корреспондента.

Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в конце марта этого года по подозрению в шпионаже. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже, в рамках которого американцу грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы, считая, что Гершкович собирал данные об одном из российских оборонно-промышленных предприятий, позже заключил его под стражу до 29 мая. Сам Гершкович вину не признает. Дело журналиста маркировано грифом "совершенно секретно".

Как уверяет сам Гершкович, в РФ он занимался журналистской деятельностью, из-за чего не согласен с решением суда.



Арестованному WSJ обеспечен консульский доступ – МИД РФ

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