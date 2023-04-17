Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из РФ из-за подрывной работы в стране

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Западные дипломаты, которые вовлечены в подрывную деятельность в РФ, будут выдворены из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что действия Великобритании, США и Канады, а также других стран, будут пресекаться радикальным образом.

"Любые действия недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в нашем обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России", – приводятся слова Захаровой на сайте ведомства.

Официальный представитель МИД РФ таким образом прокомментировала заявления послов Соединенного Королевства, Штатов и Канады, которые были сделаны после оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом).

Отмечается, что посол Британии Дебора Броннерт после вынесения приговора выступила с требованием отмены решения суда. Она добавила, что дипмиссия поддержит Кара-Мурзу и будет надеяться на его освобождение.

"Налицо очередной пример беззастенчивого лицемерия. Нам хорошо известно, как в подобных случаях действует британская сторона, которая, прикрываясь сомнительным тезисом о независимости собственной судебной системы, печально славится явно политически мотивированными решениями", – отметила Захарова.

Журналисты напомнили официальному представителю МИД РФ, что послы США Линн Трейси и Канады Элисон Лэкер назвали решение суда попыткой заглушения несогласных.

Захарова подчеркнула, что послы стран нарушают права человека в своих странах, а также преследуют тех, кто мыслит не так, как стоило бы. Она назвала их слова "верхом цинизма".

Ранее Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Отмечается, что защита намерена обжаловать приговор. Адвокат осужденного Мария Эйсмонт указала на ряд серьезных процессуальных нарушений, допущенных в ходе судопроизводства.

Причиной возбуждения дела о госизмене в отношении Кара-Мурзы стала его критика в адрес российских властей из-за рубежа. Его адвокат уточнял, что обвинение было выдвинуто по факту выступлений в Лиссабоне, Хельсинках и Вашингтоне.



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