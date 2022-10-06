Кара-Мурзе предъявлено обвинение в госизмене за публичную критику властей РФ за границей

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) предъявлено обвинение в государственной измене за публичную критику российских властей за рубежом. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

По словам защитника, Кара-Мурзе выдвинули обвинение по факту трех публичных выступлений: в Лиссабоне, Хельсинках и Вашингтоне.

"Никакой угрозы стране эти выступления не несли, это была публичная, открытая критика", – сообщил адвокат.

Прохоров добавил, что Кара-Мурза не признал вину в содеянном.

До этого ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что Кара-Мурзе предъявлено обвинение по статье 275 УК РФ. По данным ФСБ, публицист может иметь сотрудничество с одной из стран НАТО.

В конце апреля в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. 12 апреля его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его накануне во дворе дома. Решение принял Хамовнический суд столицы.

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