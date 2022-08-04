Кара-Мурзе предъявили обвинение по еще одному делу

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Следователи предъявили публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом) обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката публициста Вадима Прохорова.



"Ему вменяется в вину организация и проведение конференции в поддержку политзаключенных в Москве 27 октября 2021 года", – рассказал адвокат.

О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в июле.

В конце апреля этого года в отношении Кара-Мурзы возбудили уголовное дело за распространение недостоверной информации о российской армии. До этого его арестовали на 14 суток за неповиновение сотрудникам полиции, которые задержали его во дворе дома.

По делу о дискредитации ВС РФ публициста арестовали до 12 июня. Затем арест был продлен до 12 августа.

