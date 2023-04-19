Захарова рассказала о диалоге с вызванными в МИД послами США, Великобритании и Канады

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Разговор с диппредставителями США, Великобритании и Канады прошел в жесткой тональности. Об этом рассказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормоза, нет, конечно", – поделилась дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее МИД РФ вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт. Ей был предъявлен протест в связи с выступлением у здания Мосгордсуда, где был вынесен приговор публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). В ведомство также вызвали послов США и Канады.

В МИД подчеркнули, что дипломаты могут досрочно завершить пребывание в Москве при нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях и злоупотреблении своим статусом.