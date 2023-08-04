Минск в связи с новыми санкциями ЕС оставляет право принять ответные меры

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Минск рассматривает решение Евросоюза ввести новые санкции против Белоруссии как продолжение недружественной политики ЕС и оставляет за собой право принять ответные меры, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Новые ограничения в министерстве назвали очередной попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.

"Очевидно, что такие действия Брюсселя разрушают пути возврата к приемлемому уровню белорусско-европейских отношений", – говорится в сообщении.

В МИД Белоруссии добавили, что любые внешние попытки сдержать развитие страны изначально обречены на провал.

3 августа Евросоюз расширил санкционный список против Белоруссии, включив в него 38 физических и 3 юридических лица. Согласно заявлению, санкции расширили из-за ситуации в стране, а также по причине участия Белоруссии в спецоперации на Украине.

До этого ЕС принял решение расширить санкции в отношении Белоруссии за нарушение ранее установленных. ЕС, помимо прочего, запретил экспорт в Белоруссию технологий и товаров, способствующих ее военному совершенствованию, боеприпасов и огнестрельного оружия.

