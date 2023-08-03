Евросоюз расширил на Белоруссию санкции за обход рестрикций против РФ

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Евросоюз (ЕС) расширил на Белоруссию санкции за обход ограничительных мер, которые были введены против России из-за конфликта на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявлении Еврокомиссии.

Отмечается, что ЕС запретил экспорт в Белоруссию технологий и товаров, способствующих ее военному совершенствованию, боеприпасов и огнестрельного оружия. Также запрет ввели на поставки товаров и технологий, пригодных для использования в космической и авиационной отраслях.

В июле СМИ сообщали, что страны Евросоюза "предварительно согласовали" запрет на поставки в Белоруссию запчастей для военной техники, в том числе для авиации. Уточнялось, что список будет дублировать перечень запчастей, запрещенных для поставок в Россию, что необходимо для блокирования попыток возможных нелегальных отправок в РФ военных компонентов.

Владимир Путин уточнял, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций. Он подчеркнул, что страны пытаются противостоять санкциям, вырабатывая иммунитет.

Путин заявил, что сотрудничество РФ и Белоруссии идет опережающими темпами