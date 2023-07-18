Страны ЕС неофициально согласовали санкции против Белоруссии в военной сфере – СМИ

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Страны Евросоюза "предварительно согласовали" запрет на поставки в Белоруссию запчастей для военной техники, в том числе для авиации. Об этом сообщает Politico со ссылкой на информированный источник.

По данным собеседника издания, список будет в точности отражать перечень запчастей, запрещенных для поставок в Россию, что необходимо для блокирования попыток возможных нелегальных отправок в РФ военных компонентов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций. Он отметил, что страны пытаются противостоять санкциям, вырабатывая иммунитет. При этом, как сообщил российский лидер, добиться успеха в этом деле без тесного межрегионального партнерства сложно.



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