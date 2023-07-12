04:59Политика
Россия и Белоруссия начнут создание медиахолдинга Союзного государства в этом году
Фото: depositphotos/borkus
Россия и Белоруссия собираются начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минцифры России.
Вместе с тем некоторые вопросы по этой теме требуют решения Высшего госсовета Союзного государства, уточнили в ведомстве. Заседание совета планируется провести в следующем году.
Деталей реформирования СМИ двух государств в Минцифры не уточнили, однако добавили, что план создания медиахолдинга Союзного государства уже был согласован профильными ведомствами обеих стран.
Тем не менее некоторые аспекты этой реформы в медиа все еще требуют позиций других органов государственной власти.
Ранее Владимир Путин сообщил, что власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он объяснил это тем, что странам важно определить главные задачи взаимодействия в условиях санкций и растущей напряженности на внешних границах.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск подал вопрос о предоставлении ему Москвой гарантий, что та защитит Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Союзное государство России и Белоруссии является более развитым интеграционным объединением, чем ЕврАзЭС.
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