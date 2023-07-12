Россия и Белоруссия начнут создание медиахолдинга Союзного государства в этом году

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Россия и Белоруссия собираются начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Минцифры России.

Вместе с тем некоторые вопросы по этой теме требуют решения Высшего госсовета Союзного государства, уточнили в ведомстве. Заседание совета планируется провести в следующем году.

Деталей реформирования СМИ двух государств в Минцифры не уточнили, однако добавили, что план создания медиахолдинга Союзного государства уже был согласован профильными ведомствами обеих стран.

Тем не менее некоторые аспекты этой реформы в медиа все еще требуют позиций других органов государственной власти.

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Он объяснил это тем, что странам важно определить главные задачи взаимодействия в условиях санкций и растущей напряженности на внешних границах.

Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщал, что Минск подал вопрос о предоставлении ему Москвой гарантий, что та защитит Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Союзное государство России и Белоруссии является более развитым интеграционным объединением, чем ЕврАзЭС.

В Союзном государстве создана эффективная система обороны – Лукашенко