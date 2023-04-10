Лукашенко попросил гарантии о защите РФ Белоруссии как собственной территории

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Минску нужны гарантии от Москвы, что она защитит Белоруссию как собственную территорию в случае внешней агрессии, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, где обсуждается вопрос обеспечения безопасности в Союзном государстве.

Он напомнил, что эта тема уже поднималась во время переговоров с Владимиром Путиным и российский лидер его поддержал в вопросах обеспечения безопасности.

"Я этот вопрос поднял в переговорах с президентом России. Он абсолютно меня поддержал по всем направлениям. И, говорит, нам надо проревизировать все наши договоры и соглашения, посмотреть, какой нормативный правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Белоруссии", – цитирует Лукашенко РИА Новости.

Путин и Лукашенко 5 апреля провели встречу в Кремле. В ходе встречи российский лидер отметил успешную работу по разным направлениям. Речь идет в том числе о безопасности и экономике. Путин также поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

В ходе встречи Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют все сложности, которые возникли из-за давления западных стран, и "не рухнут". Белорусский президент заявил об успехах российской стороны в сельском хозяйстве.

Российский лидер также сказал, что в нынешней ситуации с растущей напряженностью на внешних границах России и Белоруссии, а также развязанной против обоих государств санкционной и информационной войны необходимо определить главные задачи взаимодействия. Путин отметил необходимость "предметно заняться стратегическим планированием".

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут и дальше укреплять системы безопасности Союзного государства, таким образом предоставляя гарантии для "устойчивого, поступательного социально-экономического развития".

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