18:03Политика
Путин рассказал о подготовке концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии
Фото: kremlin.ru
Власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
"Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства", – передает ТАСС слова президента РФ.
Российский лидер сказал, что в нынешней ситуации с растущей напряженностью на внешних границах России и Белоруссии, а также развязанной против обеих государств санкционной и информационной войны необходимо определить главные задачи взаимодействия. Путин отметил необходимость "предметно заняться стратегическим планированием".
Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут и дальше укреплять системы безопасности Союзного государства, таким образом предоставляя гарантии для "устойчивого, поступательного социально-экономического развития".
Ранее Путин заявил, что Москва и Минск продолжат наращивать сотрудничество в сферах безопасности и обороны.
Президент РФ заметил, что такое сотрудничество соответствует интересам народов двух стран и имеет особую важность с учетом нынешней международной обстановки.
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