Путин рассказал о подготовке концепции безопасности Союзного государства РФ и Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Власти России и Белоруссии подготовят концепцию безопасности Союзного государства. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства", – передает ТАСС слова президента РФ.

Российский лидер сказал, что в нынешней ситуации с растущей напряженностью на внешних границах России и Белоруссии, а также развязанной против обеих государств санкционной и информационной войны необходимо определить главные задачи взаимодействия. Путин отметил необходимость "предметно заняться стратегическим планированием".

Он подчеркнул, что Россия и Белоруссия будут и дальше укреплять системы безопасности Союзного государства, таким образом предоставляя гарантии для "устойчивого, поступательного социально-экономического развития".

Ранее Путин заявил, что Москва и Минск продолжат наращивать сотрудничество в сферах безопасности и обороны.

Президент РФ заметил, что такое сотрудничество соответствует интересам народов двух стран и имеет особую важность с учетом нынешней международной обстановки.



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