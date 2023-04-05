Путин и Лукашенко проводят встречу в Кремле

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят встречу в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи российский лидер отметил успешную работу по разным направлениям. Речь идет в том числе о безопасности и экономике. Путин также поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии.

"Завтра, повторяю, мы все это обсудим. Это касается нашего взаимодействия на международной арене, это касается решения совместно вопросов обеспечения безопасности наших государств. Особо приятно отметить результаты нашей работы в сфере экономики", – заявил Путин.

В свою очередь, Лукашенко подчеркнул, что 28 союзных программ были выполнены практически на 80%.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии поговорит с Путиным о ситуации на международной арене и безопасности. Лидеры двух государств также обсудят вопрос импортозамещения, углубления кооперации и развития высокотехнологичных отраслей.

Уже 6 апреля Лукашенко примет участие в собрании Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии. На мероприятии обсудят реализацию основных направлений положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

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