Путин заявил, что РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в сфере безопасности

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Москва и Минск продолжат наращивать сотрудничество в сферах безопасности и обороны. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Россия и Белоруссия наращивают – и будут продолжать это делать <...> – свое взаимодействие в сфере обороны и безопасности. Расширяют сотрудничество в военно-технической сфере", – цитирует его ТАСС.

По словам президента РФ, такое сотрудничество соответствует интересам народов двух стран и имеет особую важность с учетом нынешней международной обстановки.

Российский лидер также сообщил, что власти двух стран подготовят концепцию безопасности Союзного государства. В ней, отмечает президент, будут отражены внешние вызовы, обозначены задачи взаимодействия на фоне растущей напряженности у внешних границ двух стран и введенных против них санкций.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", способного использовать ядерные ракеты. Это было сделано в целях обеспечения безопасности Союзного государства.



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