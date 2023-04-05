Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия преодолеют все трудности

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Россия и Белоруссия преодолеют все сложности, которые возникли из-за давления западных стран, и "не рухнут". Таким мнением в ходе встречи с Владимиром Путиным в Кремле поделился белорусский лидер Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что он и Путин за год до этой встречи говорили о развитии экономик двух государств. В частности, политики обсуждали микроэлектронику. Лукашенко выразил уверенность, что РФ и Белоруссия нашли решение по этому вопросу.

Кроме того, белорусский президент заявил об успехах российской стороны в сельском хозяйстве.

"Хлеб девать некуда, такой урожай. Когда такое было?" – цитирует Лукашенко "Интерфакс".

Вместе с этим президент Белоруссии выразил надежду, что в промышленности сложится такая же ситуация.

В среду, 5 апреля, проходит встреча Путина и Лукашенко. На мероприятии президент РФ заявил об успешной работе по разным направлениям, том числе о безопасности и экономике. Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. В ответ на это белорусский лидер отметил, что 28 союзных программ были реализованы почти на 80%.

На следующий день, 6 апреля, Лукашенко станет участником заседания Высшего государственного совета Союзного государства РФ и Белоруссии. На встрече участники поговорят о реализации главных направлений положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

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