Песков заявил, что РФ не даст Белоруссию в обиду

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Россия не может дать Белоруссию в обиду в сложившихся обстоятельствах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в условиях, когда действия соседних Минску государств оказываются недружественными, РФ не может игнорировать подобное.

"Поскольку мы Союзное государство, естественно, Россия не может дать Белоруссию в обиду", – заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков также пояснил, что на Высшем госсовете Союзного государства обсуждался вопрос актуализации подходов по гарантиями безопасности между Россией и Белоруссией. Подобное, уточнил представитель Кремля, необходимо в условиях изменившегося окружения и другой обстановки в мире.

"И РФ должна рассмотреть возможность того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности для Белоруссии как для своего союзника, как для страны, с которой мы находимся в наиболее продвинутой форме интеграции", – заявил он.

Вместе с тем пресс-секретарь Путина сообщил о намерении стран продолжать работу по созданию Союзного государства. Годом ранее РФ и Белоруссии удалось достичь великолепных результатов, отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что сотрудники КГБ и ФСБ провели на территории страны антитеррористическую операцию. В ходе нее был обнаружен террорист, пытавшийся покинуть страну через РФ.

Лукашенко также добавил, что из Украины в Россию, а затем в Белоруссию идет поток оружия. Так, на территории как РФ, так и Белоруссии появляются схроны с оружием, которыми террористы пользуются, проникая внутрь стран.



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