КГБ и ФСБ провели совместную антитеррористическую операцию в Белоруссии – Лукашенко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Белорусский КГБ и российская ФСБ провели совместную антитеррористическую операцию на территории Белоруссии. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, выступая на заседании высшего госсовета Союзного государства.

"Мы задержали террориста, который проник на территорию Беларуси, и через Россию его хотели вывезти в другую страну. Провели операцию ФСБ, КГБ. Накрыли всю сеть", – цитирует его "Интерфакс".

По словам белорусского лидера, сейчас российские спецслужбы дорабатывают вопрос ликвидации вскрытой террористической сети уже на своей территории.

Также Лукашенко рассказал, что из Украины в Россию, а затем в Белоруссию идет поток оружия. Так, на территории как РФ, так и Белоруссии появляются схроны с оружием, которыми террористы пользуются, проникая внутрь стран. Несколько таких схронов спецслужбы двух стран раскрыли.

Ранее сообщалось, что в Брянской области пограничники УФСБ РФ пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию России. Инцидент произошел в районе села Случовск Погарского района. Противнику было нанесено огневое поражение.



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