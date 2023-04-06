Трое полицейских погибли в ходе КТО в Ингушетии – СМИ

Фото: телеграм-канал Mash Gor

Три сотрудника полиции погибли в результате боестолкновения правоохранителей с террористами в зоне проведения контртеррористической операции (КТО) в Малгобекском районе Ингушетии, сообщает газета "Известия".

Еще семь полицейских пострадали. Одновременно некоторые СМИ сообщают о восьми пострадавших, информация уточняется. Данных о числе ликвидированных боевиков нет.

Ночью правоохранители получили информацию о месте нахождения членов бандгруппы в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района. Боевики оказали сопротивление при попытке задержания и открыли огонь по сотрудникам силовых структур из автоматического оружия.

Режим КТО на территории Малгобекского района был введен 3 апреля. Как заявили в правоохранительных органах, тогда днем на севере республики была перестрелка между неизвестными и полицией, одного из силовиков ранили.

До этого неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии. Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 марта. Предположительно, стрельба велась из автоматического оружия. В результате случившегося пострадал один из правоохранителей.

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