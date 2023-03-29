В чеченском Гудермесе ответным огнем ликвидировали двух боевиков – Кадыров

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в ходе спецоперации в частном секторе в городе Гудермес были ликвидированы двое боевиков.

"Совместно со спецслужбами силовиками Чеченской Республики отрабатывалась оперативная информация о двух преступниках в частном секторе Гудермеса. В ходе спецоперации по их нейтрализации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону силовиков гранату, добавил глава Чечни. В результате оба боевика были уничтожены ответным огнем. Никто из правоохранителей или гражданских не пострадал, подчеркнул Кадыров.

"Это вся информация. Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены", – добавил глава Чеченской Республики.

Рамзан Кадыров также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов Чечни за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в одном из отделений Сбербанка на северо-западе столицы. Его удалось задержать. Стрелок заявил, что ему позвонили мошенники и подговорили его к нападению.

До этого неизвестные обстреляли стационарный пост ДПС в районе села Кантышево Назрановского района Ингушетии.

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