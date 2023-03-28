Мужчина устроил стрельбу в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина устроил стрельбу в одном из отделений Сбербанка на северо-западе столицы. В результате инцидента никто не пострадал.

"В одном из отделений Сбербанка на Неманском проезде мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия пострадавших нет", – рассказали ТАСС правоохранители.

Мужчину удалось задержать. Стрелок заявил, что ему позвонили мошенники и подговорили его к нападению. Они убедили его в том, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.

Ранее в центре Санкт-Петербурга мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Правоохранителя госпитализировали, а напавшего задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").



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