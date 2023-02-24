На сотрудника ОМОНа напали в центре Петербурга

Фото: телеграм-канал Readovka

Мужчина 1972 года рождения напал на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

"По данным следствия, утром 24 февраля 2023 года <...> вблизи входа в метро на станцию "Гостиный двор" мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа", – говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. А нападавший в настоящее время уже задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в избиении и ограблении сотрудницы МВД. Инцидент произошел в подъезде жилой многоэтажки на Профсоюзной улице. Позже выяснилось, что в момент нападения злоумышленник был пьян.



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