Житель Воронежа с ножом напал на приехавшего по вызову полицейского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Житель Воронежа напал с ножом на приехавшего по вызову полицейского, который пытался защитить от злоумышленника его бывшую жену. Об этом сообщает региональное управление СК РФ на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в понедельник, 16 января. Участковый уполномоченный отдела МВД России по Острогожскому району выехал по вызову женщины в село Покровка.

Злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и пытался ударить свою бывшую супругу. Правоохранитель вступился за женщину и встал на пути дебошира. Тогда 33-летний мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил полицейского.

Злоумышленника задержали прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов.

В отношении его возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

Подозреваемый задержан, на допросе он дал признательные показания.

Ранее стало известно, что сотрудница пункта выдачи маркетплейса Ozon напала на посетителей, которые пришли забрать оформленный заказ. Девушка сообщила о клиентах по телефону неизвестному собеседнику, после чего отказалась выдавать заказ. Затем сотрудница заметила съемку и бросилась на женщин, в результате ее действий пострадал ребенок.



Полиция начала проверку инцидента с ребенком в пункте выдачи Ozon в Нижнем Новгороде

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