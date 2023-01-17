Сотрудница Ozon напала на посетителей в Нижнем Новгороде

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Сотрудница пункта выдачи маркетплейса Ozon напала на посетителей, которые пришли забрать оформленный заказ. Об этом сообщает News.ru.

Инцидент сняли на видео. На кадрах видно, как в пункт пришли две взрослые женщины и несовершеннолетний ребенок. Сотрудница сообщила о клиентах по телефону неизвестному собеседнику, после чего отказалась выдавать заказ.

Девушка начала выгонять посетителей из пункта выдачи, а на просьбу вернуть деньги за товар ответила, что не принимала у клиентов каких-либо средств. Затем сотрудница заметила съемку и бросилась на женщин, в результате ее действий пострадал ребенок.

В пресс-службе Ozon сообщили, что уволили сотрудницу, причастную к инциденту. В компании заявили, что "проявление любой агрессии по отношению к клиентам <...> неприемлемо". Маркетплейс принес извинения пострадавшим клиентам, отправил ребенку подарок, а заказчику начислил бонусные баллы.

В управлении МВД России по Нижнему Новгороду подтвердили "Подъему", что от пострадавших клиентов Ozon поступило заявление о нападении. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее в Новосибирске мужчина сломал нос 16-летней девушке из-за ее замечания. Инцидент произошел недалеко от дома № 73 на улице Лейтенанта Амосова и возник из-за питомцев.



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