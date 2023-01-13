Мужчина в Новосибирске сломал школьнице нос из-за замечания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Новосибирске мужчина сломал нос 16-летней девушке из-за ее замечания. Об этом в своем релизе сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел 11 января недалеко от дома № 73 на улице Лейтенанта Амосова. Во время прогулки на собаку девочки налетела собака 37-летнего жителя Бердска. Между хозяевами питомцев произошла словесная перепалка, в ходе которой злоумышленник схватил школьницу за куртку, а затем ударил ее в область носа.

Мать пострадавшего подростка рассказала телеканалу "360", что мужчина напал из-за сказанного несовершеннолетней замечания насчет выгула собаки без поводка. Женщина отмечает, что прохожий вел себя странно.

"Мужчина был в неадекватном состоянии, в состоянии алкогольного опьянения и, как потом выяснилось, наркотического – под действием солей", – сказала женщина.

По ее словам, врачи выявили у девочки перелом носа со смещением.

Возбуждено уголовное дело по пункту а части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений").

Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину, который избил пенсионера на станции метро "Баррикадная". Во время посадки в электропоезд между 56-летним мужчиной и пенсионером произошла словесная перепалка, в ходе которой мужчина начал бить 65-летнего пенсионера по голове.

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