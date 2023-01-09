В Москве задержали мужчину, избившего пенсионера на станции метро "Баррикадная"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Полиция задержала мужчину, который избил пенсионера на станции метро "Баррикадная". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице в своем телеграм-канале.

Во время посадки в электропоезд между 56-летним мужчиной и пенсионером произошла словесная перепалка. Пожилой человек оттолкнул неприятеля, из-за чего тот упал на платформу. После этого мужчина поднялся, вытащил 65-летнего пенсионера из вагона и начал бить его по голове.

Очевидицей конфликта стала дежурная по станции, которая передала информацию о происходящем в полицию. Подозреваемый был задержан и передан в отдел для дальнейшего разбирательства.

Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ ("Побои"). Задержанному избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее стало известно, что женщина напала на сотрудницу скорой помощи в Саратовской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила фельдшера в своей квартире на улице Заречной.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ей понадобилась госпитализация.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!