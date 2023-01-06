Женщина напала на сотрудницу скорой помощи в Саратовской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения женщины на сотрудницу скорой помощи в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По предварительным данным, 5 января женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применила насилие в отношении фельдшера в своей квартире на улице Заречная.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, медики были вызваны для оказания помощи мужчине, однако по прибытии на адрес у медработника произошел конфликт с женой пациента.

По данным министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина, нападавшая несколько раз ударила фельдшера скорой затылком о стену. В своем телеграм-канале он сообщил, что у пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ей понадобилась госпитализация.

Ранее сообщалось, что мужчина напал на врача скорой помощи на юге Москвы. В полицию обратился 60-летний фельдшер. Он рассказал, что приехал по вызову женщины, пожаловавшейся на плохое самочувствие.

Сын пациентки начал мешать осмотру и нецензурно оскорблял заявителя. Когда врач выходил из квартиры, молодой человек ударил его ногой. Он упал, тогда парень несколько раз ударил его по лицу и закрылся дома.

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