Неизвестный избил хирурга в стоматологической клинике в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В стоматологической клинике на Цветном бульваре избили хирурга, сообщает Агентство "Москва".

О происшествии в полицию сообщили вечером 25 января. После нападения неизвестного 44-летний врач получил закрытый перелом костей носа и ссадину спинки носа. Его доставили в городскую поликлинику № 220.

По данному факту проводится проверка.

Ранее полиция и Следственный комитет в Новосибирске организовали проверки после нападения на детского реаниматолога.

В ролике, который ранее распространили в Сети, видно, как мужчина удерживает в коридоре врача, который отказался надеть бахилы перед входом в квартиру.

В региональном Минздраве уточнили, что детский реаниматолог приехал по вызову родителей девятилетнего ребенка. Как рассказала главврач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова, в результате конфликта у врача была диагностирована черепно-мозговая травма.

По словам Большаковой, жалобы на то, что медики скорой помощи входят в квартиру без бахил, поступают регулярно. Однако в санитарных правилах и нормах такого требования нет.