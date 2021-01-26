МВФ улучшил прогноз по росту мирового ВВП в 2021 году

Фото: depositphotos/pressmaster

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту мирового ВВП на 0,3 процентного пункта по сравнению с октябрьскими оценками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обнародованный январский доклад фонда.

По данным специалистов фонда, в наступившем году темпы роста мирового ВВП достигнут 5,5%. В октябре МВФ предполагал, что этот показатель составит 5,2%.

Цены на нефть, по данным доклада, в 2021 году вырастут более чем на 20% с учетом прогнозируемого глобального восстановления экономики.

"Однако они будут все еще оставаться намного ниже [уровня] 2019 года", – говорится в документе.

В МВФ прогнозируют, что в 2021 году повысятся цены и на другие сырьевые товары.

"Как прогнозируется, прежде всего сильно ускорится в 2021 году [рост цен] на металлы", – отмечают аналитики.

Ранее сообщалось, что Россия нарастит добычу нефти в феврале и марте на 65 тысяч баррелей в сутки, а Казахстан – на 10 тысяч. Стало известно, что РФ и Казахстан согласовали отдельные условия, по которым предусматривается поэтапное увеличение добычи. Планируется, что комитет ОПЕК+ теперь встретится 3 февраля.