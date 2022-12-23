Двое мужчин напали на таксиста и ограбили его в Зеленограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные полицейские задержали двоих мужчин, которые напали на таксиста в Зеленограде и отобрали у него 10 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Злоумышленники вызвали такси, сели в машину и потребовали у водителя деньги. Когда потерпевший отдал им две тысячи рублей, то пассажир, находившийся на заднем сиденье, стал удерживать водителя. В этот момент его сообщник забрал из кармана таксиста еще восемь тысяч рублей.

"Водителю удалось убежать, он обратился в полицию. Нападавшие, завладев похищенным, с места преступления скрылись", – говорится в сообщении.

Грабители были задержаны в течение суток. Нападавшими оказались 24-летний и 25-летний приезжие. Отмечается, что к моменту задержания злоумышленники потратили похищенные у таксиста деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Подозреваемых заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы американец ранил ножом водителя такси и забрал у него мобильный телефон.

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