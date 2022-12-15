Американец ранил ножом таксиста и скрылся с места преступления на севере Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Правоохранители Москвы ищут гражданина США, который ранил ножом и ограбил таксиста. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источники в полиции.

"На севере Москвы пассажир автомобиля такси ударил таксиста ножом и забрал у него мобильный телефон. Пассажир является гражданином США", – отметил собеседник агентства.

Он также отметил, что к поиску злоумышленника подключили специалистов дорожно-патрульной службы.

Ранее в МВД рассказали, что полиция задержала 43-летнего жителя Подмосковья в метро, напавшего с ножом на пассажира и укравшего телефон.

Во время досмотра у подозреваемого изъяли орудие, а устройство вернули потерпевшему. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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