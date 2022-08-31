В Москве пассажир напал на таксиста с ножом и скрылся на его автомобиле

10:35
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Пассажир с ножом напал на таксиста в столице, а затем скрылся на его автомобиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.
Сотрудники полиции рассказали, что злоумышленника удалось задержать. По информации следствия, мужчина сел в машину в качестве пассажира на 7-й Парковой улице.
"Во время поездки неожиданно нанес несколько ножевых ударов водителю, потребовав у него денежные средства и имеющиеся в автомобиле ценности. 23-летнему потерпевшему удалось выбежать из машины и попросить помощи у очевидца происшествия", – рассказали правоохранители.
В это время пассажир пересел на место водителя и уехал в неизвестном направлении.
Водителя такси с ранениями шеи и лица доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили пострадавшего домой.
Против нападавшего возбудили уголовное дело о разбойном нападении с применением оружия.
Ранее стало известно, что в городском округе Домодедово задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве настоятеля храма. Им оказался 22-летний Василий Рассоха, который ранее преподавал в воскресной школе.
По данным следствия, 24 августа подозреваемый поджег один из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. В этот момент в помещение вошел настоятель храма, чтобы потушить огонь. Злоумышленник напал на него и нанес удар ножом. От полученной травмы мужчина скончался на месте.
Мужчина напал с ножом на настоятеля храма Николая Чудотворца
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: