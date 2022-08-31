В Москве пассажир напал на таксиста с ножом и скрылся на его автомобиле

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Пассажир с ножом напал на таксиста в столице, а затем скрылся на его автомобиле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции рассказали, что злоумышленника удалось задержать. По информации следствия, мужчина сел в машину в качестве пассажира на 7-й Парковой улице.

"Во время поездки неожиданно нанес несколько ножевых ударов водителю, потребовав у него денежные средства и имеющиеся в автомобиле ценности. 23-летнему потерпевшему удалось выбежать из машины и попросить помощи у очевидца происшествия", – рассказали правоохранители.

В это время пассажир пересел на место водителя и уехал в неизвестном направлении.

Водителя такси с ранениями шеи и лица доставили в больницу. Медики оказали ему необходимую помощь и отпустили пострадавшего домой.

Против нападавшего возбудили уголовное дело о разбойном нападении с применением оружия.

Ранее стало известно, что в городском округе Домодедово задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве настоятеля храма. Им оказался 22-летний Василий Рассоха, который ранее преподавал в воскресной школе.

По данным следствия, 24 августа подозреваемый поджег один из кабинетов воскресной школы, расположенной на территории церкви Николая Чудотворца. В этот момент в помещение вошел настоятель храма, чтобы потушить огонь. Злоумышленник напал на него и нанес удар ножом. От полученной травмы мужчина скончался на месте.