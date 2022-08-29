Россиянин захотел съесть собаку и зарезал ее на глазах у детей

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Суд вынес приговор жителю Вяземского района Хабаровского края, который хотел съесть собаку и зарезал ее на глазах у детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, все произошло в августе 2021 года.

"Мужчина, увидев случайно пришедшую к нему во двор собаку, привязал ее к столбу, оглушил ударом молотка по голове, после чего подвесил за задние лапы и перерезал ей горло ножом. Все это происходило на глазах игравших неподалеку соседских детей", – говорится в сообщении.

Злоумышленник рассказал, что убил животное, так как хотел съесть его мясо. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам "б", "в" части 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ ("Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в присутствии малолетнего с применением садистских методов").

Суд назначил ему наказание в виде года исправительных работ.

Ранее сообщалось, что жителю Омской области, который поссорился с женой и на глазах трехлетней дочери убил собаку и котенка, грозит до пяти лет тюрьмы. Инцидент произошел в Полтавском районе. Местная жительница написала заявление в полицию на своего 30-летнего супруга, который во время ссоры во дворе дома ударил собаку о забор головой. Затем злоумышленник вошел в дом, где находилась его дочь, и ударил об стол котенка.

