Омичу, убившему котенка и собаку на глазах 3-летней дочери, грозит до 5 лет колонии

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Жителю Омской области, который поссорился с женой и на глазах трехлетней дочери убил собаку и котенка, грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Полтавском районе. Местная жительница написала заявление в полицию на своего 30-летнего супруга, который во время ссоры с женой во дворе дома ударил собаку о забор головой. Затем он вошел в дом, где находилась его дочь, и ударил об стол котенка. От полученных травм оба питомца скончались на месте.

Котенка злоумышленник выбросил в уличный туалет, а собаку успели изъять прибывшие полицейские для проведения ветеринарной экспертизы. Задержанного доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, совершенном в присутствии малолетнего.

Ранее мужчина уже был судим за побои и причинение легкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что Тимирязевская межрайонная прокуратура проконтролирует результаты проверки по факту жестокого обращения с собакой на севере Москвы. По предварительной информации, мужчина выгуливал собаку на поводке, после чего протащил ее по двору. Собака скончалась на месте.