Юрист рассказал, что ждет пенсионерку, ударившую бутылкой собаку в Калуге

В одном из супермаркетов Калуги пенсионерка ударила бутылкой коньяка чихуахуа, сидящую на руках у хозяйки. Собака получила тяжелые травмы. Что именно разозлило женщину, пока неизвестно: ее ищет полиция. Подробнее – в материале Москвы 24.

"В лучшем случае перестанет видеть"

Момент, когда пенсионерка напала на четырехлетнюю чихуахуа по кличке Мишель, сняли 2 августа камеры видеонаблюдения. Хозяйка собаки стояла у кассы супермаркета, ее питомец был у нее на руках. В этот момент со спины подошла пожилая женщина, взяла бутылку коньяка и ударила животное по голове.

Чихуахуа сразу потеряла сознание. Хозяйка выбежала из магазина, а пенсионерка поставила бутылку обратно на полку и ушла. Из-за удара пес получил гематому головного мозга и трещины черепа.

Хозяйка София Гузова отвезла питомца в Москву, так как в Калуге собаке ничем не смогли помочь, сообщает News.ru. Девушка не исключает, что после удара ее любимица не выживет. "В лучшем случае перестанет видеть один глаз. В худшем – она скончается. Прогноз сложно дать", – сказала она.

Позднее Гузова добавила, что собака понемногу восстанавливается после случившегося. "Мишель получше, врачи сказали, что нужно три-четыре дня наблюдаться в стационаре и если гематома не увеличится, то она пойдет на поправку", – рассказала девушка калужскому телеканалу "Ника ТВ".

По ее словам, пожилая женщина начала скандалить еще в торговом зале. Якобы пенсионерке не понравилось, что хозяйка зашла в супермаркет со своим питомцем, сообщает РЕН ТВ.





София Гузова владелица пострадавшей собаки Женщина кричала на нас, обзывалась нецензурной бранью, я точно не помню. В основном на собаку, якобы нельзя с собакой заходить в магазин, хотя она у меня крошечная совсем – три килограмма.

Почуяв агрессию со стороны пожилой женщины, собака облаяла ее, говорит Гузова. "Мне показалось, что она (пожилая женщина. – Прим. ред.) вела себя крайне агрессивно, потому что одно дело оскорбить, а другое дело уже какую-то силу применить. Мне кажется, что это уже признак какой-то нездоровой психики", – заключила владелица животного.

Гузова планирует разобраться с обидчицей в суде: она будет требовать с нее возмещение морального вреда и трат на лечение чихуахуа. В управлении МВД по Калужской области уже получили заявление о нападении на животное, полиция проводит проверку. Кроме того, ситуацию поставили на контроль в прокуратуре региона.

"Пыталась телегой задавить"

Когда девушка с чихуахуа на руках стояла у кассы, их обслуживал продавец-кассир по имени Дмитрий. Его уже допросила полиция, по делу он проходит как свидетель. Молодой человек рассказал изданию "Комсомольская правда – Калуга", что пожилая женщина спровоцировала хозяйку питомца на конфликт. Пенсионерка говорила, что животное ее якобы укусило.

"Произошел словесный конфликт, но конфликт был только со стороны пожилой женщины. Девушка абсолютно молчала, вела себя спокойно. Взяла собаку сразу на руки", – вспоминает очевидец.





Дмитрий продавец-кассир супермаркета, где пенсионерка ударила чихуахуа бутылкой Женщина пыталась ее телегой задавить, девушка ее схватила и на руки взяла. Женщина начала ее бранить, в том числе матерными словами, на весь магазин при покупателях.

По словам Дмитрия, после этого Гузова с собакой и пожилая женщина сначала стояли в одной очереди. Чтобы не провоцировать разборки, хозяйка животного перешла на другую кассу. В этот момент пенсионерка подбежала и со всего размаха ударила чихуахуа по голове, говорит продавец-кассир.

"Девушка заметила, что собака потеряла сознание, голова у нее свисает, и она в истерике, вся в слезах вместе с этой собачкой выбежала из магазина. Бабушка просто пошла, поставила бутылку коньяка на место и ушла", – поделился Дмитрий.

По словам сотрудника, он не знает, бегала собака по торговому залу или нет. Женщину, которая ударила животное, работники супермаркета видят там едва ли не каждый день. По их словам, до происшествия она никогда ни с кем не конфликтовала.

Наказание неизбежно?

Подобные ситуации подпадают под статью Уголовного кодекса о жестоком обращении с животными, рассказал Москве 24 юрист Василий Воробьев. Максимальное наказание по ней составляет до трех лет лишения свободы. Статья применяется, если животное в итоге погибло или получило увечья, комментирует эксперт.





Василий Воробьев юрист Если у животного действительно тяжелые травмы, которые впоследствии останутся на всю жизнь, то человек, скорее всего, будет привлечен к уголовной ответственности. Если же нет, то формально уголовной ответственности здесь никакой быть не может.

"Если уголовное дело заведено не будет, человек все равно имеет право на обращение в суд для взыскания компенсации. Как материального вреда, тех расходов, которые хозяйка понесет в связи с лечением животного, так и морального вреда", – рассказал Воробьев.

Совершил преступление молодой человек или пожилой, никакого значения для закона не имеет, подчеркнул юрист. В то же время наказание зависит от того, есть ли у женщины инвалидность или проблемы с психикой. В последнем случае она и вовсе может избежать уголовной ответственности и отправиться на принудительное лечение, добавил эксперт.

"Если эти факты выяснятся, они будут характеризующими сведениями при назначении наказания. Для судьи это могут быть потенциально смягчающие вину обстоятельства. То есть уголовная ответственность будет, но наказание станет более мягким", – обратил внимание юрист.

Слова сотрудников магазина о том, что раньше эта женщина не устраивала конфликтов, не могут быть смягчающими ее вину: это связано с тем, что человек в принципе никогда не должен проявлять агрессию, объясняет Воробьев. При этом, если бы женщина так вела себя постоянно, в теории это могло бы стать отягчающим обстоятельством при вынесении наказания, резюмировал эксперт.